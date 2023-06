Coach Jerry Yee tinapik ng UE Lady Warriors

GIGIYAHAN na ng premyadong coach na si Jerry Yee ang University of the East (UE) Lady Warriors simula UAAP Season 86.

Si Yee ang pumalit kay Ronwald Dimaculangan.

Hindi na estranghero si Yee sa UAAP, na dati nang nag-coach sa women’s volleyball teams ng University of the Philippines at Adamson University.

Kasalukuyan siyang nagsisilbing head coach ng PVL club na Farm Fresh at CSB Lady Blazers sa NCAA.

“Isang pribilehiyo na maging head coach namin si Coach Jerry Yee. Kilala ang reputasyon at karanasan ni Coach Jerry sa larangan ng volleyball. Sa kanyang malawak na kaalaman at kadalubhasaan, walang duda na ang kanyang pamumuno ang magtutulak sa koponan sa isang bagong direksyon,” sabi ni team manager Jared Lao.

Noong nakaraang season, nagtapos ang Lady Warriors sa huling pwesto na may 1-13 kartada.

Para kay Jared, ang unang prayoridad ay ang magtanim ng pagbabago sa kultura sa loob ng paaralan.

“Tulad ng aming iba pang mga koponan, nagsusumikap kami para sa kahusayan at naglalayong itaguyod ang isang kultura ng kampeonato. Bagama’t ang mga tagumpay ay mahalaga, ang aming mga layunin ay higit pa doon. Nais naming tulungan ang aming mga manlalaro na maging hindi lamang mga natatanging atleta kundi maging mga kahanga-hangang indibidwal na positibong nag-aambag sa komunidad,” diin ni Lao.

(Lito Oredo)