Carmina aprubado pagmamahalan nina Mavy, Kyline

Hindi na raw masyadong nagulat si Carmina Villarroel sa pag-amin nina Mavy Legaspi at Kyline Alcantara sa nararamdaman nila sa isa’t isa.

Noon pa raw ramdam ni Mina na importante si Kyline sa buhay ng kanyang anak na si Mavy, kaya naman suportado raw niya ang happiness ng dalawang batang ito.

Pahayag ni Mina, “As long as they’re happy. Ako bilang ina, as long as they’re okey, as long as they’re happy, basta ang importante lang, they know their priorities, which is ‘yung career naman nila. Alam naman natin ‘yon, kahit naman sila, they’re very vocal na career muna.”

Dagdag pa ni Mina, noon pa niya nakita ang magandang chemistry ng dalawa, noong magsama sina Mavy at Kyline sa teleserye na ‘I Left My Heart in Sorsogon’ noong 2021.

Noong mabuo na ang MavLine love team sa ilalim ng Sparkle GMA Artist Center, si Mina ang unang sumang-ayon sa tambalan ng dalawa.

Samantala, thankful si Mavy sa suporta na bigay ng kanyang Mommy Mina, “Thank you for believing in me and for believing kung sino ‘yung mahal ko sa buhay ko at ‘yung mahal ko sa trabaho ko.”

Nasa ‘courting stage’ pa lang daw ang dalawang bida ng GMA-7 series na ‘Luv Is: Love at First Read’. (Ruel Mendoza)

