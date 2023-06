Caloy Loyzaga iluluklok sa FIBA Hall of Fame

AANGAT ni Carlos ‘Caloy’ Loyzaga, ang pinakadakilang basketball player ng Pilipinas, ang kahusayan ng lahing Pilipino sa pagkakasama sa kanyang mga kapantay sa buong mundo sa Agosto 23 kapag siya ay naluklok sa FIBA Hall of Fame sa pagtatapos ng FIBA World Congress sa Sofitel, dalawang araw bago ang opisyal na simula ng 2023 World Cup kung saan ang bansa ay nangunguna sa co-hosting kasama ang Japan at Indonesia.

Kinilala bilang “Big Difference” sa panahon ng kanyang paghahari noong 50s para sa kanyang natatanging epekto sa laro, si Loyzaga ang magiging pangalawang Pilipino na ilalagay sa FIBA Hall of Fame pagkatapos ng kababayan at dalawang beses na Olympic coach na si Dionisio Calvo, na naluklok bilang isang kontribyutor noong Marso 2007.

Makakasama ni Loyzaga sa kasalukuyang listahan ang 7-foot-5 Chinese superstar at dating sentro ng Houston Rockets na si Yao Ming.

Pinangunahan ni Loyzaga ang koponan ng Pilipinas sa back-to-back Olympiads — sa Helsinki noong 1952 (pang-9 na pwesto) at Melbourne (pang-7) — at nabasa sa ningning ng bronze medal noong 1954 FIBA World Championship sa Rio de Janeiro kung saan siya naroon.

Pinangalanan siya sa five-man All-Tournament Team matapos iposte ang ikatlong pinakamataas na average na iskor sa kompetisyon.

Kumpleto sa pinakabagong batch ng mga inductees ang mga manlalaro na sina Amaya Valdemoro, Yuko Oga, Penny Taylor, Katrina McClain, Wlamir Marques, Sonny Hendrawan, Angelo Monteiro dos Santos Victoriano at yumaong Zurab Sakandelidze, at mga coach na sina Valerie Garnier at Alessandro Gamba.

(Lito Oredo)