Bam Adebayo planong itambal kay Damian Lillard sa Portland

SI Damian Lillard ng Portland ang sentro ng trade rumors ngayon.

Depende sa paggagamitan ng Trail Blazers sa No. 3 pick sa Draft sa Biyernes (araw sa Manila), baka raw humingi ng trade si Lillard.

Nabanggit ni Lillard na ayaw niyang maging piyesa sa rebuild ng Blazers.

May teams na naniniwalang kapag kinuha ng Portland alinman kina Scoot Henderson o Brandon Miller ay goodbye na si Lillard.

Pero sa kabila ng interes ng ibang teams kay Lillard, mukhang hindi siya pakakawalan ng Trail Blazers.

Ayon kay Jake Fischer ng Yahoo Sports, bumubuo pa raw ang Blazers ng ‘di matatanggihang package na ipapain sa Miami Heat para makuha si Bam Adebayo.

Patok ang tambalang Lillard-Adebayo sa Portland: isang scoring machine at isang dominanteng two-way center.

Kaya lang, para pumayag ang Heat ay kailangan daw isama ng Blazers sa package sina shooting guards Shaedon Sharpe at Anfernee Simons at ang No. 3 pick.

Hawak din ng Portland ang Nos. 23 at 43 selections.

Mukhang marami pang babalasahin ang Blazers.

(Vladi Eduarte)