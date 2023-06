Babu na sa pakilig, iyak: Piolo mas bet manakot

Babu na muna sa pakilig, palambing, paharot, paiyak si Piolo Pascual. Mas bet nga niyang manakot, at pumatay ng sangkatutak na tao, sa bagong pelikula na gagawin niya.

Yes, mamatay tao na si Piolo, na malayong-malayo sa mga karakter na ginawa niya sa mga pelikula, teleserye noon.

Gaganap nga si Piolo bilang si Fr. Mallari na pumatay ng 57 katao, alang-alang sa kanyang may sakit na ina.

‘Kaloka nga ang kuwento ng ‘Mallari’ na ididirek ni Derick Cabrido, dahil magsisimula ito ng 1840, aabutin ng 1940s, at magwawakas sa 2023.

Ganoon kahaba ang magiging kuwento ng pelikula na tatlong role nga ang gagampanan ni Piolo. At kailangan ng mahusay na prosthetic para magbago ang itsura ng aktor, na by the way, mas gumuwapo yata ngayon, at parang hindi tumatanda.

Sabi ni Piolo, mahilig talaga siya sa horror movies. Pero, dahil tila nakulong siya sa mga rom-com, drama na tema ng pelikula, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na maging bida sa mga katatakutan.

Hinahanda raw ni Piolo ang sarili niya sa mga mahihirap na eksena na ipagagawa sa kanya ni Direk Derick.

“I’m excited and at the same time nervous. First time kong mag-horror.

“Ang dami naming gagawin dito na talagang mahirap. But as an artist, nakaka-challenge ‘yung ganito, na ibang genre naman,” sabi ni Piolo.

Pero teka, naniniwala ba si Piolo sa mga multo? May mga horror stories ba siya o karanasan sa mga multo?

“Hindi pa ako nakakakita ng multo. I’m a very religious person. But I love watching horror films. Siguro, unless makakita ako…

“Kahit mga paramdam na sinasabi ng iba, wala, eh! And I pray na…

“I don’t wanna say I’m open, or I welcome it. Sana naman huwag akong takutin ni Mallari, huwag akong ma-possess!

“Ipagdarasal ko na lang na walang mga super natural na mangyari sa shooting. Kailangan kong mag-move on after ng shooting. Hahahaha!” sabi ni Piolo.

Well, habang nagkakaedad nga ay lalo yatang nagiging busy si Piolo. Bukod sa pelikulang ito, gagawa rin ulit siya ng teleserye, at siyempre, magku-concert pa rin siya, ha!

Kakasabak lang din niya sa musical stage play na ‘Ibarra’, ha! (Dondon Sermino)

