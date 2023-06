Ayaw mainis, malungkot:Tito hindi nanonood ng show ng TAPE, Inc.

Mag-iisang buwan na rin na hindi napapanood sa noontime sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon, at ang Legit Dabarkads simula nang magpaalam sila sa TAPE Incorporated.

Bago ang lahat ng hosts na napapanood ngayon sa ‘Eat Bulaga!’ sa GMA-7 at diretsuhan naming tinanong ang TVJ kung sa napanood o sinilip na ba nila ang mga pumalit sa kanila sa kanilang dating timeslot at network, at kung ano ang masasabi nila?

Ayon kay Joey, “Ano, trabaho ‘yan, eh. Ako, sinilip, hindi ko naman puwedeng lokohin ang sarili ko. Kung may magtanong, ‘Sino ang nagluto niyan?’ Kapag nagtanong ka sa mga tao, ano ang naiisip n’yo kapag naiisip ang ‘Eat Bulaga!’? Alangan namang sabihin n’yo, si Mayor?”

Madaling isipin na ang ‘Mayor’ na tinutukoy ni Joey ay si Isko Moreno na isa sa mga bagong host ng ‘Eat Bulaga!’ ng TAPE Incorporated.

Katulad ni Joey, sinilip din daw ni Vic ang pumalit sa kanila. At sey naman niya, “Mukhang okey naman. Siguro mga after 44 years, mas gagaling pa sila.

“Pero okey naman, mga kaibigan natin lahat ‘yon.”

Pero kumpara kina Vic at Joey, si Tito ay hindi raw ito napapanood o nasisilip man lamang.

“Hindi, eh,” sey niya. “Fortunately or unfortunately, hindi. Hindi ako nag-attempt man lang. Baka malungkot lang ako or mainis lang ako.”

Sa isang banda, sa July 1, talagang tuloy-tuloy na nga ang battle o tapatan ng noontime shows sa free TV. At sa nasabing petsa na rin malalaman kung anong title ‘muna’ ang gagamitin ng TVJ at Legit Dabarkads sa show nila sa TV5.

