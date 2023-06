Astang walang kasalanan – Rex Gatchalian Cebu Pacific dedma sa abuso sa pasahero

Kinastigo ng mga senador ang Cebu Pacific Air ng mga Gokongwei dahil sa tambak na reklamo laban sa airline na tila hindi man lang pinapansin ng kompanya.

Sa isinagawang imbestigasyon ng Senate committee on tourism at ng committee on public services, sinabi ni Senadora Nancy Binay na hindi lang mga Pilipino ang nadidismaya sa Cebu Pacific kundi pati na rin ang mga dayuhang turista.

“Hindi puwedeng pasahero na lang lagi ang patuloy na mag-a-adjust. Bakit ang dating ay parang manhid na sa reklamo at dinaranas ng mga pasahero? Our people deserve better,” diin ni Binay na siyang chair ng tourism committee.

Kinuwestiyon naman ni Senadora Grace Poe, ang kawalan ng crisis management personnel ng Cebu Pacific at iba pang airlines na dapat ay humahawak sa reklamo ng mga pasahero.

“Dagdag pasakit din ang masalimuot na rebooking at refund process, at kawalan ng rightful compensation. ‘Di rin nakakatulong ang mahirap na pakikipag-usap sa chat bots sa halip na customer service representatives at help desks tuwing may aberya,” katuwiran ng chairperson ng public services committee.

Inungkat naman ni Senador Raffy Tulfo ang ilang safety issues sa mga eroplanong ginagamit ng Cebu Pacific tulad ng mga extra flight sa isang araw subalit kulang ang proper maintenance.

“The issue is that there are too many flights compared to the number of available and able pilots.It creates an increase in pilots complaining of fatigue or who hit the legal limit of duty hours. Nagdadagdag ng flights para kumita tapos ‘di nila na-anticipate na may mag-a-absent kaya ang iba ay overworked talaga,” ayon kay Tulfo.

Sa panayam ng tanggapan ng senador sa isang airport mechanic, sinabi nitong may pagkakataon din umano na naantala ang flight dahil sa sira ang ilang equipment ng eroplano.

Kahit si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nanonood lang ng committee hearing, hindi napigilan na maglabas ng sama ng loob sa airline.

“Sa tone ng Cebu Pacific parang lahat na may kasalanan sila lang ang wala,” tweet ni Sec. Gatchalian.

Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng Cebu Pacific sa mga problema at aberya idinulot nito sa kanilang mga pasahero.

“We express our sincerest apologies to our passengers for the disruptions and assure you that we are committed to resolving these challenges,” sabi ni Alexander Lao, chief commercial officer ng Cebu Pacific

“We value the trust and confidence of our passengers and are committed to providing safe, affordable, and reliable flights. Naiintindihan namin na responsibilidad pa rin namin ito bilang serbisyo publiko,” dagdag pa niya.(Dindo Matining)

