Alex Eala, pakner abante sa women’s doubles meet

NAKAHANAP ang 2022 US Open Junior Women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala ng maaasahang pareha sa Indonesian partner at SEA Games gold medalist na si Beatrice Gumulya upang malakas na simulan ang kanyang unang paglalaro sa doubles match sa tour simula noong Abril.

Halos isang linggo matapos ang kanyang graduation sa Rafa Nadal Academy, bumalik ang 18-anyos na si Eala sa pro tour sa magkakaibang mga resulta sa pambungad na round ng Open Villa De Tauste-Tomas Arrieta & Altra Logistica sa Spain.

Seeded third sa singles competition, tila wala sa ritmo si Eala sa buong laban tungo sa kabiguan sa Round of 32 kay Australian Destanee Aiava, 6-1, 6-2, Martes, Hunyo 20, sa Court 2 ng Club Tenis Tauste.

Ang 23-anyos na si Aiava, unseeded sa $25,000 ITF event, ay may career-high world ranking na No. 147 at apat na beses na naglaro sa main draw ng Australian Open women’s singles.

Ipinamalas ni Aiava ang kanyang karanasan laban kay Eala habang pinanatili ang panggigipit sa dalagang Pinay mula pa sa simula.

Mula sa 1-1 deadlock, sinira ni Aiava si Eala nang dalawang beses at humiwalay sa pamamagitan ng pagwawagi sa susunod na limang laro para kunin ang opening set.

Agad din umangat si Aiava sa 5-1 lead at tinapos ang laban sa ikawalong laro upang maalis si Eala.

Makalipas ang dalawang oras, bumalik si Eala sa court para laruin ang kanyang unang doubles match sa tour mula noong Abril.

Nakipagtulungan si Eala sa Cambodia SEA Games women’s doubles gold medalist na si Beatrice upang talunin sina Yvonne Cavalle-Reimers ng Spain at Elena Milovanovic ng Serbia, 6-2, 6-1.

Sa panalo, umabante sina Eala at Gumulya sa quarterfinals kung saan makakalaban nila sina Aussie Alana Parnaby at Mexican Victoria Rodriguez, na nag-boot out sa second seeds na sina Talia Gibson at Petra Hule ng Australia sa opening round.

(Lito Oredo)