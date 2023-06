Ala-Da Vinci! Davaoeño artist may sariling version ni Mona Lisa

Lodi sa kanyang talento ang artist na ito mula Davao na may sariling version ng iconic na Mona Lisa ni Da Vinci!

Ibinahagi ito kamakailan ni Dave Harvey Daquiz Robea sa Facebook group na GUHIT Pinas. Sey niya sa caption, “Sharing my artwork of Mona Lisa by Leonardo da Vinci.”

Ginamitan ito ni Dave ng pure charcoal sa vellum board na may sukat na 15×20.

Isa ang ‘Mona Lisa’ sa mga kilalang artwork sa kasaysayan ng sining na nilikha ng Italian artist na Leonardo Da Vinci noong 1503. Ang pagiging ‘realistic’ ang siyang nagpa-special sa painting na ito na talaga namang mapapatulala ka sa bawat detalye na buhay na buhay ang dating.

Nakatanggap ito ng ilang komento sa mga netizen na karamihan ay kapwa niya rin artist.

Gaya na lamang ni Jerru Salem, ani, “Pre pa humble ka pa ikaw nga c Leonardo da Vinci Jr. d ba , more power God bless po.”

“Ang angas ng gawa ang poge..” hirit ni Andel Fernandez.

“Galing mo naman,” puri ni Carlito Santos.

Bukod dito, nakagawa na rin ng iba’t ibang imahe si Dave na mula rin sa charcoal tulad ni Selena Gomez, Pres. Bongbong Marcos, Kuya Kim, Jamill, at marami pang iba.

Sa ngayon, inopen niya ang Mona Lisa art na ito sa mga nais bumili. (Moises Caleon)