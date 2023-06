Tututukan sa TV5: Maine, TVJ, Legit Dabarkads magsisimula na sa July 1

Inalala at tila hinalungkat pa ni Maine Mendoza ang naging tweet niya noong June 19, 2015 at ni-repost sa kanyang Twitter account.

Ayon kay Maine, ito raw kasi ang naging hudyat ng simula ng lahat sa kanya.

Ang June 19 ang araw na nag-audition siya noon sa ‘Eat Bulaga!’ and as we all know, the rest is history. Nakilala bilang Dubsmash Queen, naging phenomenal as half of AlDub love team with Alden Richards.

At walong taon nga simula ng araw na nag-audition si Maine, heto’t sa ibang tahanan na naman siya ‘magsisimula’ dahil sa TV5 na talaga siya mapapanood kasama pa rin ang original na Dabarkads sa pangunguna nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon.

Tweet nga ni Maine, “The beginning of everything. It’s amazing how showing up can change someone’s life. Thank You for giving me the courage to show up that day. I was unprepared but You weren’t.”

At sa pagtu-throwback lang na ito ni Maine sa araw na nag-audition siya, nag-trending pa rin siya sa Twitter kaya nandoon pa rin talaga ang power niya pagdating sa social media.

Samantala, marami na ang excited sa pagsisimula ni Maine, ng TVJ, at ngayon ay tinaguriang Legit Dabarkads sa TV5.

Sa July 1 ay nangangako nga ang fans nila na tututukan ang pagsisimula ng kanilang noontime show sa Kapatid Network!

Ang balita namin, opening number pa lang ay pinaghahandaan na nila at talaga raw magugustuhan ng mga manonood.

‘Yun na!

See Related Stories:

TVJ, legit Dabarkads may bonggang pasabog

July na! TVJ, Dabarkads noontime show sa TV5 mapapaaga