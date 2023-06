Tatay ng board exam passer nanlibre ng taho

Hindi matatawaran ang saya ng magulang sa bawat tagumpay ng anak. Tulad na lamang ng isang tatay sa Camarines Sur na namigay ng libreng taho matapos pumasa sa board exam ang kanyang anak.

Siya si Bobby Torallo mula sa bayan ng Iriga. Kamakailan lang, pumasa ang kanyang anak na si Rosebel Torallo sa May 2023 Licensure Examination for Teachers.

Sa mismong araw na lumabas ang resulta, napagdesisyunan ni Tatay Bobby na dalhin ang kanyang taho cart upang pumuwesto malapit sa dating eskwelahan ng kanyang anak at doon mamigay ng libreng taho.

Ikinabit ni Tatay Bobby sa kanyang cart ang larawan ni Rosebel at ang mga salitang, “LIBRENG TAHO LPT NA ANAK KO!” na open for all pa.

Para kay Rosebel, isa umano ang magulang niya sa kanyang inspirasyon na galingan sa pag-aaral dahil batid niya kung gaano sila kumakayod upang buhayin at pag-aralin sila.

Ang nanay ni Rosebel na si Rose Marie ay halos tatlong taong namasukan bilang domestic helper sa Kuwait habang ang kanyang tatay ay napilitang sumubok ng iba’t ibang trabaho gaya ng pagbebenta ng ice cream at pamamasukan sa mga junk shop.

Sa post ni Nanay Rose Marie sa kanyang Facebook post, ibininahagi niya rito kung gaano sila kasaya blessings na ito. Ani, “Kahit kutyain kami na mag tataho lang daw kami… Di namin yung pinansin oinapatuloy lang namin ang aming nasimulan….ang aming lakas sa araw araw ang ang dyos sa taas nanalig kami sa kanya. At ito na nga ang bigay nya aming blessings.”

Buko dito, kahit pa hindi umano sila nakapagtapos mag-asawa ay hindi ito hadlang upang makapagpatapos naman sila ng anak.

Maliban dito, nagpahatid din ng kanyang pagpapasalamat si Rosebel. Aniya “Words aren’t enough to express my gratitude and joy. I would like to thank our Lord for giving me strength and guidance in everything that I do. All glory be unto You, God. To my parents Ma Rose Marie , Pa, J Cee Turallo , Cielo Cielo and Love Jona Than thank you for supporting and guiding me all the time.”

“Thank you for your unending love and everything. You’ll always be my inspiration. I love you so much! This is all for you!” dagdag pa niya. (Moises Caleon)