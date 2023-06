Sonny Angara inangklahan Senate Sentinels sa UNTV Cup semifinals

NAGTALA ng magkahiwalay na panalo ang PNP Responders at Senate Sentinels upang umabante sa semifinal round ng UNTV Cup Executive Face-Off na ginanap sa Paco Arena, Manila kamakailan.

Pinamunuan nina Joshua Alejandro at Joel De Mesa ang Responders para kalusin ang Office of the President Executives, 96-61, para sa kanilang pang-apat na panalo sa limang laro, kaya naman nakasiguro sila ng slot sa Final Four ng seven-team tournament.

Sinandalan naman ng Sentinels ang mainit na laro ni Senator Sonny Angara para pagpagin ang Ombudsman Graftbusters, 77-69, at ilista ang 4-2 record sa single-round eliminations.

Kumana si Angara ng 23 points, apat na rebounds, tatlong assists at isang steal.

Nakakuha siya ng suporta kay Rey Malaga na nag-ambag ng 22 marker at 17 boards.

Samantala, nanatili ang asam ng AFP Cavaliers na makapasok sa semis matapos ilista ang 91-76 panalo kontra GSIS Furies.

Kinapitan ng Cavaliers ang 18 puntos ni Glenford Libre, kailangan nilang talunin ang Judiciary Magis sa Hunyo 28 para makumpleto ang semis cast. (Elech Dawa)

