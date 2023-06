Sinibak na lespu timbog sa pekeng lisensya, boga

Isang sinibak na pulis ang dinakip nang magpakilala pa itong aktibo sa serbisyo at makumpiskahan ng mga baril na may pekeng lisensya sa isang checkpoint noong Linggo sa Calamba City, Laguna.

Tinukoy ito ni Laguna Police Director Police Col. Randy Glenn Silvio na alyas ‘Arnold’ ng Tondo, Maynila.

Ayon kay Calamba Police chief Police Lt. Col. Milany Martirez, inaresto ang suspek nang magpakilala itong aktibong pulis at magprisinta ng pekeng lisensya sa dala niyang Taurus cal.45 at Norinco cal.45.

Nabatid na sinibak sa serbisyo ang suspek noong 2018 sa hindi na tinukoy na dahilan.

Kabilang sa mga nakuha sa kanyang pag-iingat ang pitong PNP ID at Police Security Protection Group ID.

Nasa kostodiya ito ng Calamba police station at nakatakdang kasuhan ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. (Ronilo Dagos)