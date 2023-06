Salamat Tatay!

Dear Tatay,

Halos tatlong dekada na akong nangungulila sa iyong mga yakap at kuwento. Ang aga mo kasing kinuha ni Lord kaya saglit lang din tayong nagkasama.

Pitong na taon ka ding nag-Saudi, kayo yata ang mgaunang batch ng OFW sa Middle East kaya mula Grade 6 hanggang college ay wala ka sa piling namin.

Mapalad kami dahil si nanay ay masigasig ding lumabansa buhay dahil siya lang talaga ang kasama namin noongkabataan namin kaya parang kulang ang memories tungkol sa iyo tatay. Isang buwan lang kada taon ang bakasyon mo noon para makapiling ka namin.

Pero tanda ko na palagi mo akong binibigyan ng baonbago ako pumasok sa skul. Kapag nakakasalubong kitanoon sa Lucas Street, ang bilis mong ipasok ang iyongmga kamay sa bulsa ng iyong pantalon para dumukot ng barya na iaabot sa akin.

Tuwang tuwa na ako noon dahil bukod sa pabaon ninanay ay may ekstrang pera ako na pambili ng tsitsirya.

Kalmado ka lang at banayad magsalita pero matindi kung galit lalo na kapag hindi sinusunod ang utos mo.

Naala ko rin na palagi mo akong hinihintay sa kanto ng Lucas Street at madalas nakaupo ka sa plaza dahil doon kita naabutan kapag ginagabi ako sa pag-uwi.

Nasa likod na pala kita pagkababa ko ng tricycle kahithalos inaabot ako ng hatinggabi galing school at minsankapag napapasama sa mga gimik.

Wala akong matandaan na nagalit ka sa akin. Pero lagikang may paalala na mag-ingat sa daan at sakaling may snatcher o maghablot ng gamit, sabi mo lagi ay wag nangmanlaban at ibigay na lang para hindi ako masaktan.

Hindi ko pa masyadong gets ang pagiging protective monoon sa akin bilang panganay mong anak na babae. Tumanim sa isip ko ang mga paalala mo na iyon sa akin kaya naman sa ilang beses kong nabiktima ng mgasnatcher lalo na sa Cubao habang naghihintay ako ng jeep na pa-FEU, ay hindi na ako pumapalag dahil sabi monga na pwede pang bumili ng anumang gamit na kinuhasa iyo, pero kapag buhay ang naging kapalit ay hindi naito maibabalik.

Iyang paalala na yan ang talagang tumatak sa isip ko hanggang ngayon na pamilyado na ako na siyangsinasabi ko kina Aleck at King. Tunay na ang isang ama ang haligi ng tahanan. Sila ang nagsisilbing giya para mabuo ang isang pamilya. Kung wala sila, parang kulangang structure o pundasyon na pwedeng ikagiba ng isangpamilya.

Maaga mo kaming inulila pero dahil masasabi kongmatibay ang haligi ng ating tahanan. Nanatiling matatag at masaya ang aming samahan kahit si nanay lang ang kasama namin.

Lumaki kami nang maayos at may takot sa Diyos. Ang mga pangaral at gabay ninyo ni nanay ang nagingtemplate sa pagpapalaki sa dalawa kong anak bagamatmay pagbabago sa approach dahil makabagongpanahon. But still, applicable pa rin ang mga lumang style sa tamang pagpapalaki ninyo sa amin na nakabase sapagmamahal at pagbibigay ng sapat na gabay at panahon hanggang sa kanilang paglaki.

Kaya ngayong araw ng mga Tatay….tama lang nasaluduhan namin kayo at pasalamatan dahil kundi sainyo, kulang ang mga elemento para maging isang ganapna mabuting tao ang isang anak, mapababae man o lalaki. Kaya naman natutuwa akong makita at maramdaman muli ang pakiramdam na ito sa pagdiriwangng Father’s Day kung saan pinasaya ng dalawa konganak na sina Aleck at King ang kanilang Daddy Alex matapos na i-treat nila kami sa isang dinner cruise saSubic Bay. First time na na- experience ito ni Alex dahil samatagal na panahon ay wala din siya sa piling namin.

Halos 20 years din naging OFW ni hubby sa Saudi at bilang na bilang lang ang oras at panahon na kasama niyaang kanyang 2 boys. Kahit pa sabihin na maraming orasang nawala na hindi sila magkakasamang mag-aama, hindi pa huli ang lahat para gumawa ngayon ng masmaraming happy memories silang mag-daddy at ng aming buong pamilya.

Kaya Happy Father’s Day sa lahat ng mga tatay samultiverse!