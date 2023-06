Priority anak, pero…Rita Daniela aatupagin na ang love life

Pagkatapos aminin na nakipaghiwalay na siya sa ama ng kanyang anak, handa na raw ulit si Rita Daniela na bigyan ng second chance ang pag-ibig.

Marami ang nanghinayang sa apat na taong relasyon ni Rita sa kanyang ex-boyfriend. Pero matagal na raw na naka-move on ang Kapuso singer-actress at nandoon pa rin daw ang dream niyang magsuot ng wedding gown at ikasal sa simbahan balang-araw.

Pero bago raw mangyari ito, priority raw ni Rita ang kanyang anak na si Uno.

“It’s still one of my dreams na maglakad na naka-wedding gown. Part pa rin ‘yun ng aking pangarap. But I want to be the best mom for my son. Kaya lahat ng atensyon ay ibubuhos ko sa kanya. Si Uno muna bago ang sarili ko,” sey ni Rita.

Nai-confess nga ni Rita na totoong nagkaroon siya ng feelings para sa ka-love team na si Ken Chan. Dahil sa mga nangyari sa buhay noong nakaraang taon, naging dahilan iyon para mabuwag ang tandem nila ni Ken na labis na ikinalungkot niya.

“I had to give time for myself because ‘yung nangyari sa amin ni Ken, I just didn’t lose a friend, I lost a best friend and a family in one. That was very painful for me, pero naging okey naman kami,” emote pa ni Rita.

Sa tanong kung paano niya ipapakilala si Ken sa kanyang anak na si Uno, sey ni Rita: “Si Tito Ken, best friend siya ni nanay, at isa ako doon sa mga nahulog sa best friend. Sana anak kung isang araw mangyari sa’yo ‘to, sana nandun si nanay para suportahan ka.”

