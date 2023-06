PNP ipasasara mga website, mobile app sa E-sabong

Determinado ang Philippine National Police (PNP) na ipasara ang mga online platform at mobile application na ginagamit sa operasyon ng E-sabong na una nang idineklara ng pamahalaan na ilegal.

Tiniyak ni PNP chief Gen. Benjamin Acorda Jr., na walang humpay ang gagawin nilang pagtalop sa mga personalidad na patuloy pa ring nagsasagawa ng guerrilla-type na operasyon ng E-sabong kahit saang sulok pa ito ng bansa.

‘The PNP’s Anti-Cybercrime Group (ACG) continues its cyber patrolling operations to identify the various websites and pages being used in these illegal activities,’ diin ni Acorda.

Aniya, matapos nilang matukoy ay ipasasara naman ng Department of Information and Communications Technology (DICT) ang mga online site na kinakaladkad sa ilegal na operasyon.

Matutukoy din aniya nila kung saan nakabase ang operasyon ng E-sabong saan man sa Pilipinas para madakip pati ang mga violator dito.

‘Remember that bets are also done online, so the challenge is for us to prove this in court. This is what the law requires and we will find ways to satisfy this requirement to warrant the prosecution of all violators caught engaging in these illegal activities, dagdag ni Acorda.

Alam umano ng mga operator na mainit sila sa mga lungsod kaya sa mga bukid at bundok sila nag-o-operate na naaabot din ng PNP.

Sa katunayan aniya, 41,000 violator ang naaresto ng PNP sa inilunsad nilang 50,000 anti-gambling operastion, kasama rito ang online sabong, mula Enero hanggang nitong Hunyo.

Samantala, nagbabala si Acorda na sapol ng one-strike policy ang sinumanng opisyal ng PNP kapag napatunayan niyang may operasyon ng E-sabong sa kanilang nasasakupan.

