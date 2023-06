PH Sports Expo lalarga sa Okada

NAKAHANDA na ang entablado para sa unang Philippine Sports Expo (PSE), isang pinakamalaking tatlong araw na kaganapan na naglalayong tipunin ang pinakamaraming stakeholder sa palakasan sa bansa, kabilang ang mga atleta, ang mga asosasyong kanilang kinakatawan, at ang mga tatak at produkto sa likod nila.

Ito ay magaganap mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 2 sa Crystal Pavilion ng Okada-Manila.

Ang mga lalaki sa likod ng kaganapan ay dumalo sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitong Martes sa Rizal Memorial Sports Complex, at nanawagan sa mga stakeholder na lumahok sa kaganapan.

“Ito ay isang pagtitipon ng lahat ng stakeholder sa sports – hindi lamang ang mga tatak at iba pang serbisyo kundi ang mga atleta mismo, ang mga asosasyon at pederasyon at maging ang gobyerno,” sabi ni Michael Herrera.

Sinabi nina Christian Ensomo at Patrick Buenaobre, mga direktor ng PSE, na ang kaganapan ay bukas din sa iba’t ibang pambansang asosasyon sa palakasan (NSAs) at para sa kanilang mga koponan na magsagawa ng mga demonstrasyon at maging ang mga mini-competition.

Sinabi nila sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, MILO, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pahcor) na inimbitahan nila ang mga nag-aalok ng merchandise, health foods, supplements at iba pang health products.

Sinabi ni Herrera na ang PSE, sa pagsisikap nitong maabot ang mas malaking audience, ay magsasagawa ng mga katulad na kaganapan sa Baguio City sa Disyembre at sa Cebu sa Marso sa susunod na taon.

Kabilang sa mga nagbabalak na magsagawa ng mga demo ay ang mga atleta mula sa karate at arnis. Hindi bababa sa isang dosenang higit pang mga sports ang nagpakita ng interes na sumali sa mga aktibidad na naka-iskedyul mula 10am hanggang 9pm.

Nagpadala ng mga imbitasyon sa mga sports icon tulad nina Manny Pacquiao, Hidilyn Diaz, Efren “Bata” Reyes at Ramon Fernandez pati na rin sina Sen. Migz Zubiri. Para sa mga detalye, mangyaring tumawag sa 0995-8479933.

“Hindi lang ito para sa mga brand kundi isang pagdiriwang para kumonekta at kilalanin ang ating mga atleta, at ang kanilang walang katapusang kontribusyon. Isa rin itong magandang platform lalo na para sa mas maliliit na brand,” ani Ensomo.

“Ang misyon ay pagsama-samahin ang lahat at ipagdiwang ang sports sa Pilipinas sa pangkalahatan,” dagdag ni Buenaobro ng Triple Threat Sports. (Lito Oredo)