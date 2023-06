Online influencer, 2 pa nadale ng human trafficking

Isang online influencer at dalawang iba pa na nabiktima ng sindikato sa human trafficking sa Myanmar ang napauwi na sa bansa.

Ayon kay Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman Tansingco, dumating ang mga biktima sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) galing sa Mynmar lulan ng Singapore Airlines noong Hunyo 15.

Umalis sa Pilipinas ang tatlong biktima na may edad 20 hanggang 30 bilang mga turista papuntang Singapore noong Abril.

Inamin ng influencer na ni-recruit sila sa online bilang mga call center agent sa Thailand at huli na umano nila natuklasan na ibi-biyahe sila sa Yangon, Myanmar sa mga call center dito na sangkot sa scamming.

Bunsod nito, muling nagpaalala si Tansingco sa mga nais umalis ng bansa bilang mga turista na huwag matigas ang ulo dahil marami na ang napapariwara sa ganitong sistema.

“Leaving as tourists makes you more vulnerable, and we have received reports of victims being physically abused by these traffickers. If you wish to work abroad, do so legally, through the Department of Migrant Workers,” dagdag pa nito. (Mina Navarro)

