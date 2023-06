Ogie, Anne, Karylle ‘Kapuso’ uli

Dahil mapapanood na nga sa GTV ng GMA Network ang ‘It’s Showtime’ noontime show ng ABS-CBN starting July 1, may mga Kapuso fan ang natuwa.

May mga nagsabi rin na ‘Kapuso’ na uli ang ‘It’s Showtime’ hosts na sina Ogie Alcasid, Anne Curtis, at Karylle dahil mapapanood na sila sa GTV na another free channel ng GMA Network.

May mga nagsasabi nga na sana ay mag-guest ang mga taga-‘It’s Showtime’ lalo na sina Ogie, Anne, at Karylle sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ para i-promote ang pagsisimula nila sa GTV on July 1.

Posible nga kaya ‘yon?

Well…

Anyway, may ilang taga-‘It’s Showtime’ kami na tinanong kung ano ang napi-feel nila na mapupunta na nga sila sa GTV starting July 1, pero hindi pa raw sila puwedeng magsalita.

As of 2:00pm yesterday, ang bilin sa kanila ay iwasan munang magbigay ng statement.

Samantala, isang taga-ABS-CBN din ang inusisa namin kung may malaki ba silang pa-presscon tungkol sa paglipat ng ‘It’s Showtime’ sa GTV, pero as of now raw ay wala pa.

“Wala pa namang schedule. Wala pang napag-uusapan na ganyan, pero let’s wait na lang. Sa ngayon kasi, eh, busy pa kami sa paglalabas ng official statement na mapapanood na nga sa GTV ang ‘It’s Showtime’. Pero baka nga magkaroon,” sabi ng taong kinausap namin.

Naku, lalong naging exciting ang Philippine TV ngayon dahil sa pagpasok ng ‘It’s Showtime’ sa GMA Network kahit pa nga sa GTV lang sila at hindi sa GMA-7, ha!

‘Yun na!

