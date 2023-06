Natatakpan lang ng mga bulaklak, halaman: Katawan ni Nadine katakam-takam 

Pagdating sa paandaran, hindi papayag si Nadine Lustre na hindi bumida sa lahat ng mga kasabayang ‘hubadera’ sa social media, ha!

Heto nga at nagpasabog na naman siya sa kanyang Instagram nang i-post niya ang kanyang nude photo, kung saan nilagyan lang ng mga bulaklak ang kabuuan ng hubad niyang katawan.

Sa caption ng kanyang post na ‘overgrown’, masisilip sa IG ng aktres ang photo niyang nakahiga ng patagilid na walang suot at may mga itinakip lang na bulaklak at dahon sa kanyang balikat at dibdib.

Nilagyan din ng bulaklak ang kanyang harapan para hindi sumilip ang kanyang hiyas.

Ang larawang ito ay para sa promo ng lalabas na single ni Nadine sa mga iba’t-ibang music platform na pinamagatang ‘Overgrown’.

Iri-release ang kanta ngayon June 23 at ang visualize naman ay sa June 30.

Sa itsura ay parang isang diwata sa gubat si Nadine na natutulog sa damuhan.

Gaya ng dapat asahan, ikinaloka ito ng kanyang mga panatiko at pati na ng mga kasamahan sa industriya na sina Iza Calzado, Bea Alonzo, Barbie Imperial, Ivana Alawi, Maja Salvador, at iba pa.

‘Mother Nurture’ naman ang itinawag ni Tim Yap sa aktres.

Pero ano nga ba ang meaning ng ‘overgrown’? Nang mag-check kami, may nakita kami na, “Covered with plants that have been allowed to grow wild,” kaya marahil ganoon ang concept ng photoshoot ni Nadine para sa kanyang ‘Overgrown’ single.

Samantala, marami rin ang humanga sa photoshoot na ‘yon ni Nadine dahil very artistic daw, pero hindi maikakailang katakam-takam ang katawan ng actress-singer, ha!

