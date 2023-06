Nagpapamahal ng presyo! Draymond Green tinabla huling taong kontrata

TATABLAHIN ni Draymond Green ang $27.5 million player option para sa 2023-2024 season at susubukan ang free agency, ayon sa ulat ni Shams Charania ng The Athletic.

Kapag may masugid na nanligaw kay Green, basag ang triumvirate nila nina Stephen Curry at Klay Thompson sa Golden State.

Buong 11-season career ni Green ay sa Warriors.

Sa hiwalay na report ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, inasahan na ng Golden State ang senaryo pero gumagawa ng paraan ang team para muling mapapirma ng bagong deal ang 33-year-old defense specialist.

“We really want Draymond back,” ani Mike Dunleavy sa kanyang introductory press conference bilang bagong general manager ng Warriors.

“What he means in terms of this organization and this team, winning at the highest level, we feel like we have to have him.”

Nitong 2022-2023, nag-average si Draymond ng 8.5 points, 7.2 rebounds at 6.8 assists. Nagkaroon pa siya ng insidente, sinapak noon si teammate Jordan Poole. (Vladi Eduarte)

