Mike Yastrzemski, San Francisco hinambalos 8th straight victory

BUMIDA si Mike Yastrzemski sa 7-4 win ng San Francisco kontra San Diego Padres nitong Lunes.

Pinalipad ni Yastrzemski ang three-run homer sa 10th inning para itulak ang Giants sa pang-walong sunod na panalo.

Kumonekta rin si Yastrzemski sa sixth para ilista ang panlimang multi-homer games ng career, dalawa rito kontra Padres.

Pinaglayag ni Patrick Bailey ang panablang sacrifice fly sa two-run ninth para paiskorin si Yastrzemski, kumaripas bago una-ulo na nag-dive sa home plate.

Dalawang homer ang kinana ni Juan Soto, may two-run single din si Ha-Seong Kim sa fourth para sa San Diego pero napakawalan ng Padres bullpen ang 4-0 lead nang mag-rally ang Giants sa ninth.

Umiskor si San Francisco pinch-hitter Blake Sabol sa wild pitch na nagpa-abante kay Yastrzemski sa second base at nakarating ng third sa fly ni Luis Mato. (Vladi Eduarte)