Matthew Aquino swak uli sa Japanese World Cup team

MULING napabilang anak ni PBA legend at dating three-time champion Marlou “Skyscraper” Aquino na si Matthew Aquino sa 25-man team ng Japanese national squad para makapaglaro sa darating na 2023 FIBA World Cup.

Isinama sa listahan ng Japan national team ang 26-anyos na 6-foot-9 center kasama ang mga NBA player na sina Yuta Watanabe ng Brooklyn Nets at Rui Hachimura ng Los Angeles Lakers, kung saan may dugong hapon ang dating Adamson University Falcons center dahil sa kanyang ina.

Kinukonsiderang local player si Aquino sa Japan B.League, na naglalaro sa Shinshu Brave Warriors dahil sa angkan nitong Hapones.

Dalawang beses nang naglaro sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers si Aquino kontra sa Chinese Taipei at Australia.

Bukod sa Adamson, naglaro rin sa National University Bulldogs sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ang nakababatang Aquino, bago ito umakyat ng professional league sa Bacoor City Strikes at Pasig Sta. Lucia Realtors sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).

Noong 2021 ay pumirma ito ng kontrata sa Shinshu Brave Warriors at hanggang ngayon ay sumasabak sa koponan na may nalikom na tatlong puntos at 1.4 rebounds kada laro para sa B1 division.

Nagsimula itong maglaro sa Japanese national squad noong Pebrero 26 kontra Chinese Taipei na nagresulta sa 76-71 panalo sa World Cup qualifiers, kung saan nakakuha ito ng dalawang puntos at isang board. (Gerard Arce)