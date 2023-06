Marco kuntento sa pagmamahalan nila ni Cristine

Halatang in love si Marco Gumabao nang humarap sa media para sa presscon ng Viva One original series na ‘Deadly Love’.

Kung ‘Deadly Love’ ang kanyang bagong proyekto, safe at content naman daw siya sa pagmamahalan nila ni Cristine Reyes na crush na raw niya sa ‘Tubig at Langis’ pa lang.

“You feel safe with the person that you love, and contentment is really an important aspect in terms of our relationship,” sey ni Marco

Hindi raw planado ang pag-amin ni Marco ng kanilang relasyon nila ni Cristine na pinost niya sa kanyang social media accounts.

Sa katunayan nga raw ay hindi niya sinabi kay Cristine na ipo-post niya ang pag-amin sa kanyang social media accounts. Dagdag pa ni Marco, bago pa niya ‘yon i-post ay magkasama sila ni Cristine at hinintay lang niyang maghiwalay sila bago niya i-post ang litrato nila na may kasamang pag-amin nga sa kanilang relasyon.

Tinanong din namin kung ano ang reaction niya sa naging pahayag dati ni Cristine na hindi siya magkakagusto sa mas bata rito?

“Inaasar ko siya about it. Joke na lang siya right now. Things can change, hearts can be changed also.”

Anyway, magbibida raw sila ngayong taon sa isang series. (Byx Almacen)

