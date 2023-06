Malaking problema ‘yan – Digong PBBM, Sara sabong sa mga refugee

Naaamoy ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang malaking problema sa relasyon nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng magbanggaan sila sa isyu ng mga refugee mula sa Afghanistan.

Sinabi ito ni Duterte dahil kilala niya ang kanyang anak na hindi titiklop sa pagkontra sa pagpasok ng mga Afghan refugee sa bansa.

“I would make a bold prediction. That (Afghan re­fugees) would cause a gusot, a warp maybe,” wika ng dating pangulo sa kanyang programang “Gikan sa Masa, Para sa Masa” sa SMNI News.

“You know the way Inday thinks and reacts, problema ito,” babala pa ni Duterte.

Ang pagkontra ng bise presidente at Education secretary sa pagpasok ng 50,000 Afghan refugees sa Pi­lipinas bago ito dalhin sa Germany at Amerika, ay ipinarating sa Anti-Terrorism Council sa pamamagitan ng ipinadalang liham.

Sa hearing ng Senate committee on foreign relations noong June 16, ipinaliwanag ni DepEd Undersecretary Michael Wesley Poa na mahigpit na tinututulan ng bise presidente ang panukala sa pagdadala ng mga Afghan refugee sa bansa.

“We feel that this might have the risk of further exa­cerbating an already unstable situation as regards the local terrorist groups in some areas in the country,” paliwanag ni Poa.

Binanggit naman ni dating Pangulong Duterte na pabor siya sa pagpasok ng mga Afghan refugee basta mahigpit ang gagawing pagbusisi upang hindi makalusot ang mga hinihinalang terorista.

Taliwas naman ang posisyon ng kanyang anak na itinutulak ang total ban.

“Ako I am not really for the total banning ang gusto ko lang eh standard set in the highest form in the levels of the national security that we are really protected as a people. Kay Inday wala eh, absolute” ayon sa dating pangulo.

