Lingayen Open Chess dadagsain

INAASAHANG dadagsain ng mga tigasing woodpusher ang magaganap na Lingayen Open Chess Tournament na uumpisahan sa Hulyo 2 sa Civic Center sa Lingayen, Pangasinan na dadaluhan ng mga kilalayang opisyales ng naturang lugar.

Ipatutupad ang 15 minutes plus 5 seconds increment time control format kung saan nakalaan sa open category ang P10,000 sa magkakampeon, susungkitin ng second placer ang P7,000 habang P5,000, P3,000, P2,000, P1,000 at P800 ang third hanggang seventh placer, ayon sa pagkakahuilera.

Hahamigin ng mananalo sa 12-year-old and below category ang P4,000, kukubrahin ng second ang P2,000 at P1,000 sa pangatlong pwesto.

May mga cash prizes din ang naghihintay sa mga mananalo para sa Top Pangasinan, Top Lingayen, Top Lady, Top Senior at Top Junior finishers. (Elech Dawa)