Linda Hamilton pasok sa final season ng ‘Stranger Things’

Nagbabalik ang Hollywood actress na si Linda Hamilton at kasama siya sa final season ng Netflix series na ‘Stranger Things’.

In-announce ito mismo ng 66-year old actress sa isang pre-recorded video na pinalabas sa isang event ng Netflix noong nakaraang June 18.

“I am Linda Hamilton and I am so excited to share this news with you. I am joining the cast for ‘Stranger Things 5’. I don’t know how to be a fangirl and an actress at the same time. I’m going to work on that… I’ll see you in Hawkins.”

Sumikat si Linda dahil sa pagganap niya as Sarah Connor sa pelikulang ‘The Terminator’ noong 1984 na pinagbidahan ni Arnold Schwarzenegger. Ginampanan niya ang same role sa ‘Terminator 2: Judgment Day’ (1991), ‘Terminator Salvation’ (2009) at ‘Terminator: Dark Fate’ (2019).

Nakilala rin si Linda bilang si Catherine Chandler sa TV series na ‘Beauty and the Beast’ noong 1987 hanggang 1989.

Na-excite si Linda sa pagbalik uli sa pag-arte pagkaraang ng apat na taon. Napapanood daw niya ang ‘Stranger Things’ at natuwa siya noong tawagan siya ng kanyang agent at sabihing kinukuha siya para sa final season ng series.

Ayon sa creators ng series na sina Matt and Ross Duffer: “Seven years ago, we planned out the complete story arc for ‘Stranger Things.’ At the time, we predicted the story would last four to five seasons. It proved too large to tell in four, but — as you’ll soon see for yourselves – we are now hurtling toward our finale. Season 4 will be the penultimate season; season 5 will be the last.”

Simula pa noong 2016, nanalo na ng 65 awards ang ‘Stranger Things’ at naging most watched title ito sa Netflix with more than 500 million views per season. (Ruel Mendoza)

