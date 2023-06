Lechelog? Leche flan sa loob ng itlog nagpatakam

Kung leche flan at balut lover ka, for sure maiintriga at matatakam ka sa binida ng bebot na ito sa TikTok!

Ibinahagi ito kamakailan ng user na si Shakirah Corpuz (@shakirahmaecorpuz05) sa kanyang account. Sabi niya sa caption, “Halaaa pano nila ginawa yun? Kala kk talaga ni jojoke lang ako ng byanan ko.”

Sa video, mapapanood ang pagtikim umano niya ng ‘lechen flan’ pero nasa loob ng itlog.

Paglalarawan ni Shakirah sa lasa nito, “Lasang lechen flan. Kaso kulang pa siya sa lasa hindi siya matamis.”

Umani ito ng libo-libong views at komento mula sa mga madlang peeps.

Sabi ni @_h0riiii, “Matagal na pong may ganyan bata pa ako tinitinda pa sa labas ng school pero biglang nawala.”

“Baka ginamitan ng syringe na my needle,” saad ni @giavillaagustin.

“Nacurious ako… sana maging trend ulit para matikman ko sa lugar namin,” sabi naman ni @zimbabuwabeal.

Tila nakarelate rin si @itsmeviacaren, “Ganyan yung hinahanap ko matagal na. naalala ko nung bata pa ko. nakatikim ako ng ganyan. takang-taka rin ako.”

“Baka pinainom ng gatas yung manok kaya nung nangitlog Leche flan na,” kwelang hirit pa ni @kyerossjace.

Ikaw, titikim ka ba nito? (Moises Caleon)