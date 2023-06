Justin Brownlee diretso Estonia para sa Gilas Pilipinas training

MULA sa US, diretso na ng Estonia si Justin Brownlee para samahan ang Gilas Pilipinas sa pagpapatuloy ng training.

“So he will just meet us in Estonia,” balita ni head coach Chot Reyes sa kanyang Instagram account.

Tinapos ng Gilas pool ang closed-door training sa Inspire Sports Academy sa Laguna nitong Martes, sa Huwebes ay bibiyahe na pa-Estonia para sa isang pocket tournament doon kasama ang Finland.

Binanggit din ni Reyes na sumailalim sa “non-basketball medical procedure” ang naturalized player na resident import ng Ginebra pero mukhang okay na dahil makakasama na din sa biyahe.

Sina Brownlee, Fil-Am Jordan Clarkson ng Utah Jazz at center Ange Kouame ang pinagpipilian ng Samahang Basketbol ng Pilipinas para gamiting naturalized player sa 2023 FIBA World Cup na sama-samang iho-host ng Pilipinas, Japan at Indonesia sa August. (Vladi Eduarte)

