Jolina Dela Cruz lamyerda muna kasama Cargo Movers

Mga laro sa Hunyo 27:

(FilOil EcoOil Centre/San Juan City)

1:30pm — Farm Fresh vs F2 Logistics

4:00pm — Cignal vs Petro Gazz

6:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

NAKIPAG-BONDING at nag-relax muna si rookie spiker Jolina Dela Cruz kasama ang buong F2 Logistics Cargo Movers bago ang pormal na pagbubukas ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference simula Hunyo 27 sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Nakatakdang sumabak agad ang Cargo Movers sa unang laro sa ala-1:30 ng hapon kontra sa bagong koponan na Farm Fresh Foxies na gagabayan ni two-time National Collegiate Athletic Association (NCAA) champion mula College of Saint Benilde Lady Blazers coach Jerry Yee sa pagsisimula ng preliminaries para sa Pool B.

Matindi ang mga nakalinyang mga katunggali ng 2023 All-Filipino Conference third placer na makakasama ang mas pinalakas na Cignal HD Spikers, last conference runner-up Petro Gazz Angels, at Choco Mucho Flying Titans na mag-uunahan upang makuha ang top 2 spot para sa semifinals.

Magtatapat ang top 2 ng Pool A at ang dalawang foreign teams mula Japan at isa pang hindi pa matukoy na koponan mula Vietnam, Indonesia, Thailand at Hong Kong.

“The continuous fortification of the ties that bind us makes us a stronger family,” ayon sa post na inilabas ng team club sa kanilang Twitter account.

Nakasama rin ni Dela Cruz sa naturang pagtitipon ang mga kapwa rookie na sina Mars Alba mula La Salle at Jovelyn Fernandez galing Far Eastern University Lady Tamaraws.

Aasahan pa rin sa F2 sina Aby Marano, Kim Kianna Dy, Kim Fajardo, Ara Galang, Dawn Macandili, Carmel Woo, Ivy Lacsina, Majoy Baron, Cha Behag, Shola Alvarez, Elaine Kasilag, Rovena Instrella, Chinnie Arroyo, Jessma Ramos at Myla Pablo. (Gerard Arce)