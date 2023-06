Jerwin Ancajas maaabot na siyento-porsiyentong kondisyon

HALOS siyento-por-siyento na ang kondisyon si dating super flyweight world champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas sa nalalapit niyang pagbabalik sa ibabaw ng ring sa pag-debut sa bantamweight division kontra Wilner “Wilber” Soto ng Colombia sa Linggo ng umaga (oras sa Pilipinas) sa Minnesota, USA.

Siksik ang kondisyon ng dating International Boxing Federation (IBF) champ katulong ang renowned strength and conditioning coach na si Angel “Memo” Heredia at sa matinding pagsasaliksik at paghahanda ni head trainer at manager Joven Jimenez.

Matapos maging pangunahing problema ang kanyang timbang sa magkasunod na pagkatalo laban kay reigning IBF 115-pound champion Fernando “Pumita” Martinez ng Argentina, ngayon ay kampante na sa kanyang kondisyon si Jerwin.

“Nasa 95 percent na siya ngayon. Makikita namin ngayong laban na sa tingin namin malaking kaibahan si coach Memo dahil experienced na masyado si coach Memo. Nagustuhan namin si coach Memo dahil high energy palagi siya. Gaganahan talaga ang boxer at pinapaliwanag niya lahat ang ginagawa kung ano ang purpose,” paliwanag ni Jimenez sa panayam ng Abante Sports.

“Pero bago lang si Memo kay Jerwin, kaya hindi pa agad makuha agad ang tamang condition. Nagtutulungan naman kami ni coach Memo kung anong mayroon si Jerwin, physical at mental. Tinitignan pa iyan ni coach Memo ano’ng maganda para kay Jerwin.” (Gerard Arce)

