‘It’s Showtime’ sinaksak sa GTV! Jalosjos, TAPE naisahan ng GMA

Bumabagsak na nga ang ratings ng “Eat Bulaga” ng Television and Production Exponents Inc (TAPE Inc.) ng mga Jalosjos, tinapatan pa sila ng GMA Network ng “It’s Showtime” sa GTV.

Nag-trending sa social media nitong Martes ang hashtag #Jalosjos kung saan binanggit ng mga netizen na ang pagpasok ng “It’s Showtime” sa GTV ay masamang pangitain na baka tsugiin na ang “Eat Bulaga” sa GMA-7 kapag natapos na ang kontrata ng TAPE Inc. sa Kapuso network sa 2024.

“With “Its Showtime” moving to GTV, and TVJ set to announce details of its TV5 program, ang nagbabagang tanong ng madlang pipol at dabarkadas ay: Ano na mangyayari sa Jalosjos-controlled Eat Bula­ga sa GMA?” tweet ni Tonyo Cruz.

“I think the Jalosjos did not see this coming. Now they r thinking they made a wrong move in kicking TVJ. GMA Network is playing safe that Tape will not survive & soon all advt will follow when #TVJMEDIAQUEST starts in. A good karma for #ShowtimeWeGotchu” komento naman ni James Hassan.

“Parang trinaydor ng GMA ang mga jalosjos (which they deserve) because of It’s Showtime. Ready na bang tawaging Kapuso ang mga Madlang People? Magpapasok ba ng Sparkle Artist?” saad naman ng isang netizen.

Nitong Martes, ibi­nahagi ni Vice Ganda sa kanyang Twitter account ang poster na may nakasulat na, “Madlang People, G na G na ba kayo?”

Kasunod nito ay nag-post na rin ang official Facebook account ng GTV na kinumpirmang sa kanila na nga lilipat ang programa ng ABS-CBN.

“Madlang people, let’s make some noise!” ayon sa caption ng GTV.

Binahagi na rin sa ilang social media accounts ng GMA ang pagkuha nila sa “It’s Showtime”. Ang GTV ay ang channel kung saan ine­ere noon ang GMA News TV at ni-relaunch ito noong 2021 bilang GTV.

Ang pag-anunsiyo ng GTV ay itinapat sa Media Day ng TVJ at Dabarkads sa TV5 nitong Martes.

