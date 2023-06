Food stamp program ikokonek sa DA

Itinulak sa Kamara de Representantes ang isang panukala upang magkaroon ng batas para sa pagbibigay ng food stamp ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilya.

Sa House Bill 8532 na akda ni House Committee on Poverty Alleviation chairperson at 1-PACMAN party-list Rep. Michael Romero, hiniling nito na ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Department of Agriculture (DA) ang mangangasiwa sa programa.

Sa ilalim ng panukala, ang pamimigay ng food stamp ay iugnay sa mga programa ng DA na naglalayong palawakin ang merkado para sa ani ng mga lokal na magsasaka.

Sa ilalim ng panukala, ang mga benepisyaryo ay bibigyan ng benefit cards o tap cards na mayroong P5,000 credit na magagamit sa pagbili ng mga piling pagkain mula sa mga DSWD-accredited local retailers. Target na mabigyan ang mga pamilya na hindi umaabot sa P8,000 ang buwanang kita. (Billy Begas)

