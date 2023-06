Emilienne Vigier binulabog ng mga fan ni Joshua

Ang bilis ‘makataranta’ ng mga netizen, ‘di ba?

Kung dati-rati ay unknown sa marami si Emilienne Luciana Gabrielle Vigier, na isang French-Pinay at golfer, ngayon ay tila naging paborito na ring bisitahin ang kanyang social media account ng mga ‘Marites’.

Eh, kasi nga, lumabas ang pangalan niya na kasama ni Joshua Garcia sa Palawan. At may mga photo naman talaga, o Instagram story, na nasa parehong lugar sila.

May mga photo rin ni Joshua na may kasamang girl, at base sa kulay ng swimsuit na suot, parang si Emilienne nga `yon.

At ‘yun nga, tila nabulabog na ang buhay ni Emilienne. Dahil kung dati-rati ay puwedeng mag-comment sa kanyang Instagram, ngayon nga’y mababasa mo na ang mensaheng ‘Comments on this post have been limited’.

Nataranta siguro ang girl na biglang ang daming nagko-comment sa wall niya, na ang daming nagtatanong kung magdyowa sila, ha!

Well, for sure, mas marami pa ang mag-aabang sa kanya, para lang masigurado kung talagang magdyowa sila ni Joshua! (Dondon Sermino)

