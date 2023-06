Duterte kinastigo overbooking ng mga airline

Kinastigo ni dating Pa­ngulong Rodrigo “Digong” Duterte ang kalakaran ng mga airline na mag-overbook upang makasiguro na puno ang bawat flight ng eroplano.

Sinabi ni Duterte na nagtataka siya kung bakit nag-o-overbooked ang mga airline gayung dalawang kompanya lamang ang humahakot ng mga pasahero at wala silang malakas na kakompetensiya.

“‘Yong mga ganon, overbooked sometimes intentionally, ‘yong mga ganon wala naman silang competitors, there are only two airlines here, bakit sila mag-overbooked? Hindi naman sila nag-aagawan ng pasahero, kulang nga ang eroplano,” wika ng dating pangulo sa programa nito sa SMNI News.

Hindi binanggit ni Duterte ang pangalan ng da­lawang airline dahil parehong kaibigan niya ang may-ari ng mga ito pero dapat lang umanong baguhin nila ang polisiya sa overbooking.

Kinuwestiyon din nito ang madalas na delay sa flight ng mga airline na kung minsan ay nauuwi sa kanselasyon ng flight.

“Ngayon delayed, bukas delayed, after many hours of waiting, the flight is totally cancelled. We need one or two more airlines (para sa competition),” giit ni Duterte.

Magsasagawa ng imbestigasyon ang Senate committee on tourism at public services ngayong Miyerkoles hinggil sa tambak na reklamo laban sa Cebu Pacific.

