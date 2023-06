Dion napurdoy sa negosyo

Dahil sa sunod-sunod na trabaho ay unti-unti nang nababawi ni Dion Ignacio ang malaking perang nawala sa kanya noong magkaroon ng pandemya.

Kuwento niya, nag-invest siya ng malaking halaga sa isang food business na sikat noon sa mga kabataan. Pero noong magkaroon ng lockdown, nagsara bigla ang kakabukas pa lang na tindahan nila.

“Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakabawi financially. Kasi ‘yung pinasok kong pera sa business, halos lahat iyon ng mga naipon ko sa showbiz. First time kong pasukin ang mag-business kasi okey naman ‘yung product at mabenta siya. Pero noong magkaroon bigla ng pandemic, ayun nagsara ‘yung store namin. Hanggang sa hindi ko na nabawi ‘yung naging investment ko.”

Mabuti na lang daw at kahit may pandemya ay nag-resume ang taping ng isang teleserye na kasama si Dion.

“Biglang nag-resume ng taping yung ‘Magkaagaw’. First na lock-in taping ko tapos nasundan pa ng iba pang shows. Kaya kahit na paunti-unti ay nababawi ko ‘yung perang nawala. May sariling pamilya na ako at ‘yung kinabukasan ng dalawang anak ko ang lagi naming iniisip ko. ‘Yung wife ko naman, noong mag-retire na siya bilang flight attendant, nagkaroon siya ng online business na mga beauty products. Nagtutulungan kaming dalawa parati,” sey ni Dion.

Ngayon ay wise na raw si Dion pagdating sa pagpasok sa isang negosyo. Ayaw na raw niyang maulit ang mawala na parang bula ang pinaghirapan niyang ipuning pera.

“Sa ngayon, okey ang online business namin. Hindi kami nawawalan ng orders. ‘Yung bahay namin, puno ng mga ipapa-deliver na products. At least wala kaming nilabas na malaking pera at lahat sa bahay lang namin ginagawa. Kung papasok ako sa isang negosyo ulit, pag-aaralan ko muna ng mabuti para hindi tayo malugi ulit.” (Ruel Mendoza)

