Christian Bables muntik iwanan local showbiz

Minsan na raw naisipan ng award-winning actor na si Christian Bables ang tumigil na sa showbiz dahil sa biglang pagkakaroon ng lockdown.

Kung kelan daw papaganda na ang career niya ay bigla raw nagkaroon ng pandemic at ang pagkawala pa ng prangkisa ng ABS-CBN 2.

“Oo, nagdaan ako noon sa parang, ‘Ayaw ko na,’ noong pandemic. I felt like mas mahahanap ko ang mga taong magba-value sa kung ano ang kaya kong gawin as an actor sa ibang lugar kaysa dito.

“Kasi ‘yung craft ko is being recognized outside the country. Medyo pumasok siya sa mind ko. Later on napatunayan ko na medyo hindi ako tama roon sa naiisip ko kasi nandiyan lang pala sila, kailangan ko lang hintayin,” sey ni Christian sa programang ‘Magandang Buhay’.

Isang dekada raw na hinintay ni Christian ang kanyang big break sa showbiz. Kung anu-anong roles daw ang tinanggap niya basta makaarte lang siya at mapansin ng mga direktor. Kung hindi raw dahil sa manager niyang si Jeffrey Ambrosio, hindi raw niya mararating ang kinatatayuan niya ngayon.

“Ten years ago pinangarap ko lang ito. Dati noong nag-aaral ako, kapag may dumadaan na ABS-CBN na van nagpapapogi ako kasi feeling ko si Ma’am Charo (Santos-Concio) ang nasa loob.

“Feeling ko hindi ko makukuha ang mga dreams ko, at hindi ko makukuha ang kaginhawahan na mayroon ako ngayon, and I don’t think I’d be this happy kung ‘di ko na-reach ang dreams ko. At si Sir Jeff ang naging door para makapasok ako roon. Thank you for not leaving me.

“Kung saan man ako dalhin nitong mga dreams ko, I promise I will be true to my words noong sinabi ko na lahat ng mga tao na tumulong sa akin, lahat ng mga tao na nakita kung ano ang kaya kong ibigay, kaya kong ipakita ay dadalhin ko ‘yon kahit saan ako mapunta. Isasama ko kayo with me,” sey pa ni Christian na nanalo ng maraming acting awards para sa mga pelikulang ‘Born Beautiful’, ‘Big Night’, at ‘Signal Rock’. (Ruel Mendoza)

