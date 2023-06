Chef 93 oras nagluto pasok sa Guinness 

Gaano katagal ka magluto? Keri mo kaya matapatan ang chef na ito mula sa Nigeria na higit 93 oras na humarap sa kusina?

Sumungkit ng kanyang Guinness World of Record bilang ‘longest cooking marathon (individual)’ ang Nigerian chef na si Hilda Effiong Bassey matapos niya makapagluto sa loob ng 93 oras at 11 minuto o apat na araw sa kusina at nagluto ng higit 100 putahe.

Ang goal sana ni Hilda ay hanggang 100 oras subalit nabawasan siya ng 7 hours dahil aksidente siyang gumamit ng extra minute sa kanyang pahinga.

Napagtagumpayan naman niya ito dahil ang dating may hawak ng titulo ay si Lata Tondon mula India na nakapagtala ng 87 hours na pagluluto noong 2019.

Ilan sa mga putahe na inihanda ni Hilda ay mga Nigerian food tulad ng jollof rice at akara, dish made na gawa sa dinurog na mani.

Maliban dito, isa umano sa goal ni Hilda sa record attempt na ito ay ang magbigay inspirasyon sa mga kabataang African na abutin ang kanilang mga pangarap, ibida sa mundo ang mga pagkaing Nigerian, at i-challenge ang kanyang talento at kakayahan.

“I also want to thank Nigerians. They are so awesome. The support was so great. We really did something amazing,” aniya. (Moises Caleon)