BIR nagbabala vs pekeng TIN card sa online

Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue (BIR) sa publiko na huwag magpapabudol sa mga online seller na nag-aalok ng serbisyo para sa pagkuha ng kanilang Taxpayer Identification Number (TIN) card.

Ito’y matapos matuklasan ng BIR na dagsa sa Facebook, Shopee, Lazada at iba pang social media platform ang mga online seller na nag-aalok ng BIR TIN ID assistance sa murang halaga.

Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr., ilegal at hindi nila ito pinapayagan.

‘TIN Cards are not for sale, and are only issued/released by the BIR through its authorized personnel. Do not get TIN or TIN Cards from unauthorized BIR personnel, non-BIR personnel or through Facebook, Shopee, Lazada and other online selling platforms, because they are considered illegal, fraudulent and fake,’ giit ni Lumagui.

Pinayuhan niya ang mga nagnanais na makakuha ng TIN card na makipag-transaksyon lang sa mga awtorisado nilang tauhan sa nakakasakop sa kanila na Revenue District Office (RDO)para maiwasang mabudol ng mga scammer sa online. (Prince Golez)

