Archers, Maroons patayan sa FilOil Preseason korona

Mga laro Miyerkoles: (FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — Perletual vs NU (battle for 3rd)

4:00pm — De La Salle vs UP (Finals)

MAGBABANGGAAN ang mga nangungunang koponan na De La Salle University at ang Unibersidad ng Pilipinas para sa korona ngayong hapon ng Miyerkoles sa matira-matibay na huling laro ng 2023 FilOil EcoOil Preseason Cup.

Ang dalawa sa pinakamahuhusay na collegiate team sa premier preseason tournament ay maglalaban alas-4 ng hapon sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan para sa karapatang matawag na mga kampeon.

Ito ay bagong karanasan sa bagong coach ng Green Archers na si Topex Robinson kung saan dumaan ang koponan sa iba’t ibang kalidad ng laro patungo sa 11 sunod na panalo.

“Isa sila sa mga barometro ng UAAP at natutuwa kaming makita kung nasaan kami laban sa cream of the crop ng UAAP,” sabi nito.

Sina Kevin Quiambao, Michael Phillips, Evan Nelle at Mark Nonoy ang kakana sa Taft-based squad sa torneong suportado ng Filoil, EcoOil, Hanes, Akari, Reyes BBQ, BDO, Kalos Sportswear at Molten.

Para sa UP, sasandal si coach Goldwin Monteverde kina UAAP Season MVP Malick Diouf at mga beterano na sina JD Cagulangan at CJ Cansino. (Lito Oredo)