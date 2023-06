Angela Alarcon naloka, nilait ng mga fan ni Alden

Hindi na malilimutan ni Angela Alarcon, anak ni Jestoni Alarcon, ang naranasan niya sa mga fan ni Alden Richards.

Sa chikahan kasi namin noon, tinanong ko siya kung sino sa mga Kapuso star ang type niyang makatrabaho. At isa nga si Alden sa mga binanggit niya.

At sino ba naman ang hindi type makatrabaho si Alden? Halos lahat naman ng mga baguhan, at kahit nga mga beterana na, like Sharon Cuneta, bet makasama si Alden.

Pero `yun nga, dahil sa title na ‘Angela type si Alden’ ay sangkatutak na panlalait ang binato sa kanya ng mga fan ni Alden, o AlDub fans.

“Nag-viral ako dahil doon. Ang daming hate messages ang natanggap ko.

“Pero tinawanan ko na lang. Hindi ko na lang pinansin.

“Actually, up to now, I would say na si Alden is one of the dream actors na I want to work with talaga. Hopefully in the future mabigyan ako ng chance,” sabi ni Angela, na isa nga sa cast ng ‘Magandang Dilag’ na kontrabida ang role.

“Up to now kasi wala pa ring chance, kaya sana this year mabigyan ng chance na makasama ko si Alden,” hirit pa niya.

“Kaya panawagan ko kay Atty. Gozon, please po mabigyan sana ako ng project na kasama si Alden,” patawa-tawang chika pa ulit niya.

Pero, ano ang reaksiyon ng tatay niya?

“Hindi niya binabasa at hindi ako nagsusumbong. Tini-train ko kasi ang sarili ko na mawalan ng pakiramdam sa ganun, o hindi maapektuhan. Sinabi naman niya sa akin noon pa na ang pagiging artista, marami kang pagdadaanan. So, tanggap lang, and move on,” sabi ni Angela.

Sa ‘Magandang Dilag’ daw, dahil super mean girl ang role niya, inaasahan niya na mas dadami pa ang basher niya.

“Yes, and I’m ready talaga. Sobrang mean talaga ng role ko. Kami kasi nina Ate Maxine (Medina), Ate Bianca (Manalo), grabe ang mga eksena namin. Catfight talaga. Marami kaming mga away.

“Sa story kasi, group kami. Pero, maraming away-away na scene kami.

“Sa totoo lang, ang daming scene na nasaktan ako. Ganun din sila, nasaktan ko talaga sila. After ng scene, I talked to them, sorry talaga. Ganun din naman sila sa akin.

“May debriefing din kaming ginagawa, at bati na kami. Nag-uusap kami kasama ang acting coach, para mag-move on agad!

“Ako kasi, nasaktan talaga ako sa sabunot nila. Pero, kinaya ko naman!” sabi ni Angela.

Well… (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Lianne, Arra, Angela, Pauline magpapagandahan sa NCAA 98!

GMA hitik sa pasabog ngayong 2022