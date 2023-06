Aiko umalma, binash dahil sa pagti-TikTok 

Sa kabila ng kasiyahan at pagiging proud ng actress-politician na si Aiko Melendez sa pag-share niya sa kanyang social media ng pagti-TikTok dance niya habang nasa session hall kung saan ‘nahikayat’ pa niya ang ibang city councilor, kasama pati si Julian Trono, umani siya ng pamumuna at pamba-bash mula sa mga netizen.

Ilan sa mga comment kay Aiko sa kanyang post, “Ay ano yan, hindi bawal mag-TikTok d’yan sa loob? Parang ‘di naman kanais-nais yan. LOL.”

“My POV for this one it’s unbecoming for the both of you to dance in front of the other lawmakers. Dito sa work namin, bawal mag-TikTok even before or during, especially inside the work premises.”

“Respect the place!”

“You think stage ‘yan or dance studio?!”

@aikomelendez2015 With Sk Federation President for QC councilor @Julian Trono fun times before session 😂 ♬ Touch My Body – Mariah Carey

Hindi naman pinalampas ni Aiko ang ginawang pagpuna at pangunguwestiyon sa pagti-TikTok niya. Sinagot niya ang mga ito na, “Please read the caption po. Clearly it says, ‘before session’. It means, wala pa roll call and that was 30 minutes before session, so wala kaming na-violate na ruling.

“For your information, I know the ruling.”

Sinabi rin niya na nagse-celebrate lang daw sila dahil na-approve ang additional 10,000 bonuses para sa mga empleyado dahil nakuha nila ang unqualified opinion ng COA (Commission on Audit) ng 3rd year in a row.

Tingnan natin kung dahil sa paliwanag ni Aiko ay hahaba pa ba ang usapin at maglalabasan pa ang iba’t ibang opinyon ng publiko, huh! (Rose Garcia)

