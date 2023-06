Terrence Romeo ginarahe agad sa nanigas na binti

Hindi natapos ni Terrence Romeo ang 113-111 overtime loss ng San Miguel Beer sa Converge sa Ynares Sports Arena sa Pasig nitong Linggo.

Sa first half lang naglaro ang dating scoring champion na ngayon pa lang nakakabalik mula injury.

Matapos magsumite ng 5 points mula 2 of 9 shooting at 5 rebounds, nilabas si Romeo at hindi na bumalik pagkatapos ng break.

Naka-14 minutes lang ang eksplosibong guard sa loob, nilista lahat ng puntos niya sa sa second quarter.

Namitig daw muli ang hita ni Romeo, hindi na isinugal ng SMB.

Dahil sa back injury ay matagal-tagal napahinga ang gunner.

Hinihinay-hinay din siya ng SMB sa PBA On Tour, bago ang FiberXers game ay ipinahinga kontra Meralco nang dumayo ang preseason tournament sa Tiaong, Quezon noong June 10. (Vladi Eduarte)