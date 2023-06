Student-teacher ‘lamay’ tema ng final demo

Kakaibang paandar ang ipinakita ng student teacher na si Jonar Lanot sa kanyang final demo, dahil imbes na manila paper o cartolina ang ipaskil para sa visual aids, tila lamay ang naging eksena!

With matching ataul, kurtina at ilaw pa ito na panglamay kaya naman ang mga netizen takaw-pansin ang aliw na pamamaraan ng guro. Marami ang bumilib sa naisip na theme ni Jonar para sa kabog niyang final demo teaching!

Sa mga larawang ibinahagi ni Jonar sa kanyangFacebook account, makikita ang isang kabaong sa harapan habang siya ay nagtuturo at may nakasulat pang ‘Tekstong Nagsasalaysay’ habang may mga bulaklak sa paligid at may mga stand pa na nakalagay naman ang ibang impormasyon ng kanyang mga itinuturo.

Pati mga estudyante, tila sinakysan ang creativity ni student teacher at nag all-black pa ang mga ito.

Ibinahagi ni Jonar ang nasabing eksena kasabay ng pasasalamat sa matagumpay na final demo teaching. Pinasalamatan pa nito ang mga nag-ambag sa malikhaing tema ng kanyang pagtuturo.

“Hindi lahat ng laban kayang ipanalo. Pero hangga’t hindi ka sumusuko, hindi ka pa talo.”Successful final demonstration teaching, done!!! I just want to thank the people behind my successful final demo,” saad ni Jonar habang inisa-isa ang mga tumulong sa kaniya.

Kakaiba talaga ang mga pauso at pagiging malikhain ng mga Pinoy! (MJ Osinsao)