Shaya Adorador babalikatin Foton sa PVL Invitational

Mga laro sa Hunyo 27: (FilOil Arena)

1:30pm — Cignal vs Foton

4:00pm — Farm Fresh vs F2 Logistics

6:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

ISA sa pagkukunan ng opensa ng nagbabalik sa indoor volleyball squad na Foton Tornadoes si dating Chery Tiggo mainstay Shaya Adorador sa paghataw ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference simula Hunyo 27.

Pagbibidahan ni Adorador kasama ang beteranong si Jasmine Nabor ang Tornadoes sa 11-team tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Tumalon sina Adorador at Nabor, kasama ang ilang mga manlalaro mula Chery Tiggo Crossovers, sister-company ng Foton, upang bumuo ng grupo na makikipagtagisan sa ibang koponan na nakatakda ring lahukan ng Japan team at isa pang foreign squad na maaaring manggaling mula Vietnam, Indonesia, Thailand at Hong Kong.

Sasaklolohan nina dating Chery Tiggo players Seth Rodriguez, May Luna, France Ronquillo, Bingle Landicho at Jaila Atienza ang kampanya ng Foton.

Huling beses sumabak sa kumpetisyon noong 2019 Philippine SuperLiga Invitational tourney ang Tornadoes, habang huling beses itong nagkampeon noong 2016 Grand Prix sa pangunguna ng magkapatid na Jaja Santiago at Dindin Santiago-Manabat.

Bukod sa mga naunang nabanggit na manlalaro, lumipat rin sa koponan si dating Army Black mamba Lady Troopers spiker Nerissa “Nene” Bautista bilang isa sa tatlong guest player.

Kasama rin sina reigning NCAA MVP mula University of Perpetual Help System DALTA Mary Rhose Dapol at Jose Rizal University middle blocker Sydney Niegos.

Parte rin ng koponan sina dating University of Santo Tomas beach volleyball titlist Babylove Barbon at UST setter Maji Mangulabnan, maging sina Bern Flora at dating FEU Lady Tamaraw Carly Hernandez. (Gerard Arce)