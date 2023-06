Senado nagbigay-pugay kay Biazon

Nagbigay ng huling paggalang ang mga kasalukuyan at dating mga senador kay ex-senator at Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Rodolfo “Pong” Biazon na pumanaw noong Hunyo 12 sa edad na 88.

Nitong Lunes nang umaga, nagsagawa ng necrological service ang Senado kay Biazon.

Sa kanyang eulogy, inalala ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III si Biazon bilang isang “fearless legislator and well-decorated military official attributable to his hard work, perseve­rance, and fighting for what is right.”

Inilarawan naman ni dating Senador Jose Lina Jr. si Biazon bilang isang “excellent outstanding Filipino, a warrior and a statesman.”

Bukod kay Sotto at Lina, ang iba pang dumating sa necrological service ay sina dating Senate President Franklin Drilon, mga da­ting Senador Gringo Honasan, Nikki Coseteng, Jun Magsaysay at Orly Mercado. (Dindo Matining)