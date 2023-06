Reymart Gaballo binakuran korona

Nakatakas sa split decision win si Reymart “Assassin” Gaballo laban kay Michael “The Chieftain” Bravo para madepensahan ang hawak na World Boxing Organization (WBO) Oriental 118-pound title nitong Sabado sa The Flash Grand Ballroom sa Elorde Sports Complex sa Sucat, Paranaque City.

Napreserba ni Gaballo (26-1, 21KOs) ang WBO Oriental belt matapos ang duguang mukha dulot ng dalawang cut sa kaliwa’t kanang kilay, kasama ang namamagang kamao at braso sa 10-round main event.

Napanatili ng 26-anyos mula Polomolok, South Cotobato ang kanyang katatagan kontra 30-anyos na southpaw boxer mula Davao City.

Inihayag ni Gaballo sa isang report na pinilit niyang iraos ang laban kahit na mayroong nararamdamang injuries dulot ng headbutts, na nakuha sa round two, at ang kanyang kaliwang kamao, upang matakasan ang matibay na katunggali.

Hindi rin maiaalis ni Gaballo ang pinagdaanang matinding pagsasanay sa ilalim ni coach Nonito Donaire, Sr.

Aminado naman ang kampo ni Gaballo na kahit naging pahirapan ang pagkuha ng panalo ay nanatiling maliwanag ang kinabukasan ng dating interim WBA 118-pound boxer, na nagnanais muling makabalik sa world title fight matapos mabigo kay “The Filipino Flash” Nonito Donaire, Jr. noong Disyembre 11, 2021.

“I want to thank everyone who came out to support me tonight. It was a tough fight because of my cuts, but I knew I had to dig deep and give it my all. I’m proud to have retained my title, and I’ll continue to work hard to defend it in the future,” pahayag ni Gaballo, na inaalalayan ng Sanman Promotions ni CEO Jim Claude Manangquil.

Muli namang nakalasap ng pagkatalo si Bravo (14-3, 7KOs) matapos magwagi nitong Pebrero 28, 2023 kay Ernesto Camiguing sa bisa ng fourth round TKO sa Kidapawan City Gymnasium. (Gerard Arce)