Pulisya tukoy na umambus sa 2 pulis-Mindanao

May tinututukan ng mga person of interest ang Philippine National Police (PNP) na umambus sa isang mobile patrol car na ikinasawi ng dalawang pulis at ikinasugat ng apat nilang kasamahan sa Shariff Aguak, Maguindanao del Sur noong nakaraang Linggo.

Tumanggi muna si public information officer Police Brig General Redrico Maranan na tukuyin ang mga suspek dahil patuloy pa ang ginagawang follow-up operation ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) sa grupo ng mga suspek.

Ayon kay Maranan, naka-full alert ngayon ang PRO-BAR dahil sa insidente kasama rito ang paglatag ng mas mahigpit na checkpoint, chokepoint, pagpapatrulya at intelligence gathering.

Matatandaang bandang alas 8:30 ng gabi noong Hunyo 14 nang tambangan ng mga suspek ang patrol car ng mga biktima sa bayan ng Shariff Aguak, Maguindanao del Sur.

Dead on the spot dahil sa mga tama ng bala sa katawan sina Patrolman Saipoden Shiek Macacuna at Patrolman Bryan D Polayagan habang sugatan sina Patrolman Pat Arjie Val Loie C. Pabinguit, Patrolman Abdulgafor Alib, PSSg Benjie Delos Reyes at PCMS Rey Vincent B. Gertos, pawang mga nakatalaga sa Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao Del Sur Police Provincial Office (PPO).

Una nang kinokondena ng PNP ang krimen kasabay ng pagtitiyak na sisikapin nilang makamit ang hustisya para sa mga naulila ng mga biktima.(Edwin Balasa)