PNP, Lazada sanib-pwersa laban sa iligal na bentahan ng police uniform

Nagsanib puwersa ang Philippine National Police (PNP) at online shopping platform na Lazada para higpitan ang pagbebenta ng mga police uniform sa online.

Kahapon, lumagda sa isang memorandum of understanding (MOU) ang PNP at Lazada para tiyaking walang police uniform na ibebenta sa kanilang platform.

Layon ng hakbang na tuldukan ang mga krimen na kinasasangkutan ng mga nagpapanggap na pulis.

Sa ilalim ng kasunduan, nakarehistro dapat sa Department of Trade and Industry (DTI) ang seller at hihingan muna nito ng ID ang buyer para makumpirmang lehitimo itong pulis.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief Police Brig. Gen Red Maranan, may mga report silang natatanggap na kalat na ang bentahan ng police uniform kahit hindi naman miyembro ng PNP ang mga buyer dahil na rin sa maluwag na bentahan sa online.

Ani Maranan, sinusubukan na rin nilang makipag-usap sa iba pang one stop online shop para rito.

Matatandaang nito lang Pebrero ay inatasan ng PNP ang mga regional director na tutukan ang iligal na bentahan ng mga police uniform sa bansa.

Ito’y matapos ang pananambang kay Aparri, Cagayan Vice Mayor Rommel Alameda at lima pa nitong mga kasamahan kung saan nakasuot ng pixelized uniform ng PNP ang mga suspek .(Edwin Balasa)