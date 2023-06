Pinaiyak madlang pipol: Vhong, Ogie, Jhong humagulgol sa ‘It’s Showtime’

Grabe ang iyak ng mga host ng ‘It’s Showtime’ na sina Jhong Hilario, Vhong Navarro, Ogie Alcasid, dahil sa mensahe sa kanila ng kanilang mga anak nitong ‘Father’s Day’.

Sinabi nga ni Jhong kung bakit tunay na bundle of joy ang anak niyang si Sarina.

“Sobrang proud lang ako na at the age of 2, nakakapagpangiti na siya, nakakapagpatawa na siya, nakaka-inspire na siya ng maraming tao. Para sa akin, isang napakalaking blessing na binigay sa akin ‘yon.”

Si Vhong ay sobrang emosyonal nang alalahanin ang mga panahon na sinusubukan niyang maging ‘cool dad’.

“Siguro ako nag-start maging cool dad no’ng time na mga bata pa sila. Noong time na ‘yon, konting oras lang lagi kami nagkakasama. Parang every weekend ko lang nakikita mga anak ko tapos sumasabay pa sa trabaho na noong time na ‘yon sobrang busy. So kailangan ko mag-adjust kung ano ‘yung mga hilig nila. Kahit magmukha kang tanga pero alam mo ‘yung ngiti nila, pinagtatawanan ka nila kasi napapasaya mo sila.

“Kina Isaiah at Bruno, no’ng bata pa sila, malaki pagkukulang ko dahil mas naging priority ko ‘yung trabaho ko. Pero ngayon, ito ang bawi ko sa kanila kung ano pa ‘yung kaya ko ibigay, habang malakas pa ako, ibibigay ko sa kanila,” lahad ni Vhong.

Naka-relate siyempre si Ogie sa kuwento ni Vhong dahil siya rin ay nahirapan maging perpektong ama para sa dalawa niyang anak sa ex-wife na si Michelle Van Eimeren na nakatira sa Australia.

“Sinikap ko na bawat pagkakataon, nandoon ako para sa kanila. Lumilipad ako sa Australia para makapiling sila kahit sandali lang. Napakasakit no’n para sa kanila, hindi naman nila kasalanan ‘yon. We try our best under the circumstances,” sambit pa ni Ogie.

Nagpapasalamat si Ogie dahil lumaking mabubuting tao ang kanyang mga anak. Masaya rin siya na mas nakakapiling at nakakasama na niya ang kanyang mga anak dahil sa teknolohiya ngayon.

At siyempre masaya siya na palagi niyang kasama ang anak nila ni Regine Velasquez-Alcasid na si Nate.

Well, dahil doon ay napahugot ng tisyu ang mga manonood sa mensahe nila sa tatlo.

“Happy Father’s Day Vhong kahit dumaan ka sa pagsubok nandiyan ka pa rin para sa pamilya mo at mahal mo mga anak mo. God bless.”

“Tama ka Ogie, ‘di dahilan na magkahiwalay kayo ng asawa mo para ‘di bigyan ng time ang mga anak. You know how to be a father, not only a provider to your children.” (Dondon Sermino)

